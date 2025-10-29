24 Horas Edición Central

¡EXCLUSIVO! Menor peruana es rescatada en Chile tras ser captada por red de trata mediante juegos en línea

Autoridades peruanas informaron que la menor cruzó la frontera por un paso irregular, lo que permitió a Interpol Santiago ubicarla mientras viajaba en un bus de Concepción a Santiago.



Fueron diez días de angustia los que vivió una familia peruana tras perder el rastro de su hija de 13 años, quien finalmente fue rescatada en Chile gracias a la cooperación entre la Policía Nacional del Perú, la Interpol y la Policía de Investigaciones chilena (PDI).

Según información proporcionada por las autoridades peruanas, se estableció que la menor había cruzado la frontera por un paso irregular, lo que permitió a la Interpol Santiago ubicarla cuando viajaba en un bus interprovincial desde Concepción hacia Santiago.

CAPTADA MEDIANTE JUEGOS EN LÍNEA

El Consulado peruano en Santiago brindó asistencia inmediata tanto a la menor como a su madre, facilitando hospedaje, atención médica y su repatriación. De acuerdo con las primeras investigaciones, la adolescente habría sido contactada por ciudadanos extranjeros a través de juegos en línea, donde fue engañada con ofertas de regalos tecnológicos y promesas de una nueva vida.

Las autoridades de ambos países continúan las investigaciones, pues aún no se ha identificado al acompañante de la menor al momento de su rescate.


