Ricardo Bohl explica por qué el huracán ‘Melissa’ fue tan destructivo en Jamaica

Jamaica atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente tras el impacto del huracán ‘Melissa’, que tocó tierra el 28 de octubre dejando a su paso una estela de destrucción y caos. La magnitud del desastre llevó al Gobierno a declarar el país en estado de desastre total, ante los daños severos en viviendas, carreteras y zonas costeras.

Ricardo Bohl, experto en geografía y medio ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó que el carácter catastrófico del huracán se debe a una combinación de factores climáticos que agravaron su impacto. Uno de los principales, señaló, fue la lentitud inusual del desplazamiento del fenómeno durante su paso por la isla.

“Hay varios factores. Uno de ellos es que el huracán se está moviendo de manera muy lenta, desplazándose a solo 5 km/h. Esto hace que permanezca más tiempo sobre aguas cálidas, lo que incrementa su fuerza y capacidad destructiva”, detalló el especialista.

El experto agregó que los huracanes en islas como Jamaica suelen tener un efecto más devastador debido a las limitaciones geográficas. “Jamaica tiene alrededor de tres millones de habitantes. El Estado intenta evacuar a unas 600 mil personas, pero no hay dónde reubicarlas porque la isla es demasiado pequeña”, advirtió, añadiendo que el huracán ‘Melissa’ tiene un diámetro mayor que el propio territorio jamaiquino.

Bohl advirtió que la isla quedará totalmente devastada tras el paso del huracán, con pueblos enteros destruidos, carreteras inhabilitadas “No habrá electricidad, los supermercados y la agricultura quedarán destruidos. La falta de alimentos será inmediata”, alertó.

JAMAICA EN RUINAS

El gobierno jamaiquino ha activado los protocolos de emergencia para solicitar apoyo humanitario internacional de manera urgente. Los aeropuertos y vías de comunicación permanecen completamente cerrados debido a los daños causados por el huracán ‘Melissa’.