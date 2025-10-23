Maduro asegura que Venezuela tien 5 mil misiles antiaéreos rusos para defenderse de EE.UU.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, se pronunció tras la serie de ataques norteamericanos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico y el despliegue de buques estadounidenses en el mar del Caribe.

Consultado sobre la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump opte por invadir su país, el líder chavista minimizó cualquier posibilidad de que esto ocurra y alegó que Venezuela cuenta con más de 5 mi misiles antiaéreos rusos para defenderse.

"Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Igla-S en los puestos clave de la defensa antiaérea para garantizar la paz", dijo.

LISTOS PARA USAR

En ese sentido, Maduro Moros aseguró que las Igla-S fabricadas por Rusia están listas para ser usada y tienen la capacidad de derribar aviones o helicópteros a baja altura, en un radio de hasta 6kilómetros.