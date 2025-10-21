Presunto informante paraguayo denuncia amenazas tras captura de “El Monstruo”

Un ciudadano paraguayo reveló que viene recibiendo constantes amenazas de muerte luego de colaborar con las autoridades en la captura del delincuente peruano Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, considerado uno de los criminales más buscados del país y cabecilla de la organización “Los Injertos del Cono Norte”.

El denunciante aseguró que fue el informante clave que permitió la ubicación y posterior captura del peligroso delincuente en Paraguay. Según su testimonio, fue contratado para realizar trabajos en una vivienda ubicada en San Lorenzo, sin imaginar que su cliente sería el fugitivo peruano, acusado de ordenar secuestros, asesinatos y extorsiones en Lima.

El hombre motivado por la recompensa millonaria se acerco a un agente policial y dio la dirección exacta que permitió, según el, la captura del “El Monstruo”. “Ese rostro se me hizo familiar”, indicó.

DENUNCIA FALTA DE PAGO DE RECOMPENSA

El hombre indicó que presentó los documentos para el cobro de la recompensa de un millón de soles, ofrecida por el Gobierno peruano a quien brindara información que permitiera la captura de “El Monstruo”.

Aseguró que ya envió los documentos a la Embajada del Perú en Paraguay y que una copia también fue remitida a la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, denunció que aún no ha recibido el pago de la recompensa.

El ciudadano paraguayo señaló que se encuentra oculto tras las amenazas de muerte por parte de presuntos integrantes del círculo cercano Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”.