Uruguay: Senado aprueba ley de eutanasia por amplia mayoría

El Senado de Uruguay aprobó por amplia mayoría una ley que autoriza el procedimiento de la eutanasia bajo ciertas condiciones. La norma llamada "muerte digna" recibió luz verde tras más de 10 horas de debate.

El Senado uruguayo aprobó dicha propuesta con 20 votos a favor de un total de 31 parlamentarios que estuvieron presentes durante el extenso debate que por momentos se ofuscó ante el rechazo de grupos católicos y conservadores.

De esta forma, Uruguay se suma a una pequeña lista de países que permiten la muerte asistida. Cabe precisar que en la región, Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a través de fallos judiciales, pero esta es la primera vez que un país latino lo aprueba mediante una ley.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

La norma estipula ciertos requisitos para todo aquel que busque acceder a una muerte asistida. En primer lugar, tiene que haber sí o sí una enfermedad terminal de por medio, asimismo, se tienen que agotar todas las vías médicas de solución y de calidad de vida para que un staff médico te acompañe en el proceso.