Segunda vuelta en Bolivia: “Tuto” Quiroga lidera intención de voto sobre Rodrigo Paz

Este domingo 19 de octubre, los ciudadanos de Bolivia acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente de la República en una segunda vuelta electoral marcada por la disputa entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga, ambos representantes de la derecha. La elección será histórica, pues pone fin a dos décadas de dominio político del MAS, partido que perdió su hegemonía en medio de la crisis económica.

El último domingo, los candidatos se enfrentaron en un tenso debate presidencial que se prolongó por casi dos horas. Entre los principales temas abordados destacaron la inflación, la falta de dólares y la política fiscal. Quiroga propuso solicitar préstamos al Fondo Monetario Internacional (FMI) para estabilizar la economía.

Por su parte, Rodrigo Paz Pereira defendió la necesidad de reactivar la economía con recursos nacionales, afirmando que el problema no es la falta de dinero, sino la mala gestión. “Plata hay, el problema es que algunos quieren pedir crédito sin ordenar la casa”, replicó durante el intercambio.

ENCUESTAS FAVORECEN A “TUTO” QUIROGA

Según el último sondeo, Jorge Quiroga lidera la intención de voto con más del 44%, mientras que Rodrigo Paz alcanza un 36.5%, lo que anticipa una segunda vuelta reñida, en donde Bolivia atraviesa una de sus peores crisis económicas en años, con una inflación superior al 23%, escasez de diésel y gasolina, y una grave falta de divisas extranjeras.