Israel se rinde ante Donald Trump tras su mediación en el acuerdo de paz con Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó este lunes a Israel en el marco de la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás que inició con la liberación de 20 rehenes que permanecían en manos del grupo terrorista. La visita del mandatario estadounidense generó gran expectativa a nivel mundial, al ser considerada un paso simbólico hacia el restablecimiento de la estabilidad en Medio Oriente.

Trump fue recibido en el Parlamento israelí, conocido como el Knesset, donde brindó un amplio discurso ante legisladores de todas las bancadas. El mandatario fue ovacionado por parlamentarios de derecha e izquierda, quienes destacaron su papel en la mediación del acuerdo. En su intervención, Trump reafirmó su compromiso con la paz y la seguridad en la región.

Durante la ceremonia, el exmandatario firmó el libro de visitas del Knesset con un mensaje que decía: “Aquí se acaba la guerra”, gesto que fue aplaudido por los asistentes. Sin embargo, su visita no estuvo exenta de protestas, ya que un grupo de parlamentarios de izquierda expresó su rechazo al ingreso de Trump en el pleno antes de ser retirados por personal de seguridad.

MUESTRAS DE APOYO A TRUMP EN LAS CALLES DE ISRAEL

Más allá del Knesset, el recibimiento al líder estadounidense también se extendió a las calles de Jerusalén y Tel Aviv, donde cientos de ciudadanos salieron a mostrar su agradecimiento con carteles y banderas. En una playa de Tel Aviv, incluso se desplegó un enorme mensaje con la frase “Thank You, (Donald Trump)”, acompañado de una silueta del presidente y los colores de la bandera israelí.