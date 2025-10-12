Papa León XIV pide "reconciliación, diálogo y unidad nacional" para el Perú tras cambio de Gobierno

El papa León XIV se pronunció este domingo desde la Plaza San Pedro sobre la situación en el Perú, luego de que José Jerí asumiera como nuevo presidente interino de la República tras la vacancia de Dina Boluarte. Durante el rezo del Ángelus en El Vaticano, el sumo pontífice expresó su cercanía con el pueblo peruano en este proceso de transición política.

"Estoy cerca del querido pueblo del Perú en este momento de transición política. Rezo para que Perú pueda continuar en el camino de la reconciliación, del diálogo y de la unidad nacional", señaló León XIV ante los fieles congregados.

Vacancia y elección de nuevo presidente

José Jerí asumió la madrugada del viernes 10 de octubre la presidencia de la República tras la vacancia presidencial a Dina Boluarte, decisión que se tomó en un contexto marcado por la inseguridad en el país.

El cambio de gobierno se produjo luego de que la agrupación musical Agua Marina fuera víctima de un ataque armado que dejó herido a cuatro integrantes, entre ellos los hermanos Quiroga Querevalú.

Preocupación por Ucrania

De otro lado, León XIV también se refirió a la situación en Ucrania, señalando que sigue las noticias de "los nuevos y violentos ataques que han azotado varias ciudades e infraestructuras civiles". El pontífice reiteró su llamado para que "cese la violencia, detenga la destrucción y nos abramos al diálogo y a la paz", expresando su conmoción por el sufrimiento de la población.