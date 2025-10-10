Jueza de EEUU bloquea el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump en Illinois

Una jueza federal en Estados Unidos, April Perry, emitió una orden que bloquea de manera temporal la federalización y despliegue de la Guardia Nacional en el estado de Illinois, medida impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump. La decisión judicial se da apenas tres días después de que el estado de Illinois y la ciudad de Chicago presentaran una demanda contra la Administración republicana, alegando una “intervención militar inconstitucional”.

ORDEN JUDICIAL FAVORECE A ILLINOIS

La resolución de la jueza Perry prohíbe a los funcionarios y agencias federales ordenar la movilización de tropas en Illinois durante 14 días, con una posible extensión tras una nueva audiencia programada para el 22 de octubre. En el documento, la magistrada aclara que la medida no afecta directamente al presidente Trump, aunque sí impide al Departamento de Defensa, al Ejército y al Departamento de Seguridad Nacional continuar con el despliegue.

El fallo surge en medio de una fuerte disputa política sobre las políticas migratorias y el uso de las fuerzas armadas en ciudades dirigidas por demócratas. Actualmente, cientos de miembros de la Guardia Nacional permanecen en Chicago y zonas cercanas, incluidos contingentes provenientes de Texas, que habían sido enviados bajo la orden presidencial.

REACCIONES POLÍTICAS

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, celebró la decisión y afirmó que “el tribunal ha confirmado lo que todos sabemos: no hay evidencia creíble de una rebelión en Illinois”. Añadió además que “Donald Trump no es un rey y su administración no está por encima de la ley”.

Por su parte, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, calificó la resolución como “una victoria para los habitantes de Chicago y el estado de derecho”, y sostuvo que el despliegue promovido por Trump era “ilegal, inconstitucional, peligroso e innecesario”.

TENSIONES POLÍTICAS

La demanda interpuesta por el estado de Illinois y la ciudad de Chicago acusa al gobierno federal de intentar utilizar a la Guardia Nacional como herramienta política, bajo el pretexto de controlar disturbios inexistentes. Pritzker ha denunciado que el objetivo del mandatario es “crear caos y justificar la aplicación de la Ley de Insurrección”.

"Lo que busca Trump", mencionó Paco Flores, conductor de 'El Mundo al Instante' de 24 Horas Mediodía, es acabar con los "frenos" de jueces federales: "esa es la razón por la que en no pocas oportunidades, Trump ha buscado destituir a jueces federales o involucrarse políticamente en el aparato judicial norteamericano, porque sabe que hay muchos jueces que desde el inicio de su mandato le han detenido una serie de órdenes ejecutivas", comentó el conductor.