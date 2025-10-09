Casa Blanca impulsa nominación de Donald Trump al Nobel de la Paz

Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el primer paso hacia un alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás, la Casa Blanca habría iniciado gestiones simbólicas y mediáticas para impulsar su candidatura al Premio Nobel de la Paz.

Este jueves, la Casa Blanca publicó una imagen del mandatario con la descripción “The Peace President” (El presidente de la paz), un mensaje que muchos interpretaron como un guiño directo a la comunidad internacional para considerar al líder estadounidense como postulante al prestigioso galardón.

ISRAEL A FAVOR DE TRUMP PARA EL NOBEL DE LA PAZ

La oficina del primer ministro de Israel también compartió en redes sociales una imagen generada con inteligencia artificial, donde se aprecia a Donald Trump portando una medalla similar a la que reciben los galardonados con el Premio Nobel de la Paz. La publicación fue acompañada con el mensaje: “Denle el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, se lo merece”.

Cabe destacar que no es la primera vez que el nombre de Trump suena como posible nominado al Nobel de la Paz. Semanas atrás, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu también propuso públicamente su postulación en reconocimiento a los esfuerzos diplomáticos en medio oriente.