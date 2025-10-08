Alias "Loco David": Buscan en Argentina a presunto narco peruano por triple feminicidio

Agentes de la Policía Nacional de Argentina se encuentran en la búsqueda de alias "Loco David", un presunto narcotraficante peruano que estaría vinculado al triple feminicidio por el cuál fue intervenido el también criminal peruano "Pequeño J".

Las autoridades sospechan que el hombre de 45 años nacido en Trujillo fue contratado por "Pequeño J" para ejecutar a las tres féminas el pasado 24 de setiembre en una vivienda del barrio Villa Vatteone en Buenos Aires.

Asimismo, los investigadores señalan que el "Loco David" y otros habrían ejecutado este crimen a modo de venganza por el presunto robo de droga por parte de narcotraficantes enemigos.

HABRÍA FUGADO POR MAR

Mientras la policía busca a "Loco David" por toda Argentina, medios de comunicación en dicho país sospechan que el criminal ya habría fugado del país por vía marítima. Lo cierto es que, hasta el momento, su paradero es desconocido.