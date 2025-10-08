“Camino hacia el autoritarismo”: Gobernador responde a Trump tras sugerir que debería ir a la cárcel

Una nueva confrontación política estalló en Estados Unidos. El presidente Donald Trump volvió a generar polémica al sugerir, a través de su red social Truth Social, que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, “deberían estar en la cárcel” por no cooperar con las autoridades migratorias de ICE. La respuesta de ambos mandatarios locales no se hizo esperar, y elevó el tono del debate sobre los límites del poder presidencial.

PRITZKER ADVIERTE SOBRE UN GIRO AUTORITARIO

En un mensaje publicado en X (antes Twitter), Pritzker denunció que las declaraciones de Trump representan “un paso más hacia el autoritarismo”. “No me voy a rendir. Trump ahora está pidiendo el arresto de representantes electos que están controlando su poder. ¿Qué más queda en el camino hacia un autoritarismo total?”, escribió el gobernador.

Pritzker también acusó a la administración federal de violar derechos civiles bajo el pretexto de seguridad nacional. “Sus agentes están secuestrando personas, separando familias, creando miedo y deteniendo por apariencia. Están invadiendo nuestro estado con tropas militares”, advirtió, en referencia al reciente despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump en varios estados.

El gobernador, quien pertenece al Partido Demócrata, lidera junto a otros mandatarios locales una demanda contra el gobierno federal para impedir lo que califican como un “uso ilegal e inconstitucional” de tropas en Illinois y Texas.

“NO ME VOY A IR A NINGUNA PARTE”, RESPONDE EL ALCALDE DE CHICAGO

El alcalde Brandon Johnson también respondió al mensaje del presidente con una frase contundente: “Esta no es la primera vez que Trump intenta que arresten injustamente a un hombre negro. Yo no me voy a ir a ninguna parte”.

Johnson calificó las declaraciones del mandatario como un acto de intimidación y racismo político, sumándose a la postura del gobierno estatal de no colaborar con los agentes federales enviados a Chicago.

El conflicto escaló luego de que se confirmara el despliegue de 200 miembros de la Guardia Nacional de Texas en un centro de entrenamiento militar al suroeste de la ciudad, pese a que la justicia aún no se pronuncia sobre la demanda interpuesta por Illinois.

El enfrentamiento entre Trump y las autoridades demócratas del Medio Oeste revive el debate sobre la legalidad del uso de tropas internas y el riesgo de que el poder ejecutivo avance hacia un modelo de control autoritario bajo el argumento del orden público.