Papa León XIV celebra avances de paz en Gaza y pide liberar a los rehenes

El Papa León XIV expresó su apoyo al reciente avance diplomático en Medio Oriente, luego de que el grupo Hamas aceptara el plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde el Vaticano, el pontífice manifestó su esperanza de que las negociaciones conduzcan al fin definitivo de la guerra en Gaza, conflicto que ha dejado más de 66.000 víctimas palestinas. “Se están dando pasos significativos hacia la paz”, afirmó el Santo Padre, quien instó a las partes involucradas a mantener el alto al fuego y liberar a los rehenes aún en manos del grupo islamista.

Vaticano llama a la unidad contra el odio religioso

Durante su mensaje dominical, León XIV expresó también su profunda preocupación por el resurgimiento del antisemitismo en el mundo, refiriéndose al reciente ataque contra una sinagoga en Manchester. “Sigo con dolor la inmensa tragedia que vive el pueblo palestino y condeno toda forma de odio religioso”, señaló el pontífice, quien pidió a los fieles unirse en oración por las víctimas y trabajar por la reconciliación.

El Papa destacó el papel de las naciones mediadoras, especialmente Egipto, en la búsqueda de un acuerdo duradero entre Israel y Palestina. Asimismo, reiteró que la Iglesia Católica acompaña espiritualmente todos los esfuerzos encaminados a poner fin a la violencia en la región. “Invito a los responsables políticos y religiosos a recorrer el camino de la paz y a tratarse con justicia”, enfatizó.

La postura de León XIV refuerza la voz moral del Vaticano en los debates globales sobre la guerra y la intolerancia religiosa. Su llamado a detener el fuego y garantizar una “paz justa y duradera” ha sido recibido con respaldo por líderes internacionales, que ven en su intervención un mensaje de esperanza en medio de la devastación que aún persiste en Gaza.