Estados Unidos: preparan un ‘shutdown’ tras desacuerdos entre Republicanos y Demócratas

En medio de los desacuerdos que ha surgido entre Republicanos y Demócratas para aprobar el presupuesto económico para el próximo año, el Gobierno de Donald Trump tiene planificado plantear un ‘shutdown’ en Estados Unidos.

La medida que se busca plantear en el territorio norteamericano tiene como propósito cerrar las puertas de algunas instituciones del país, dejando a miles de ciudadanos sin empleo y sin tener ingresos económicos.

DONALD TRUMP BUSCARÍA UN SEGUNDO ‘SHUTDOWN’

Tras haber regresado a la Casa Blanca por una vez más, Donald Trump buscaría aplicar por segunda vez un ‘Shutdown’, paralización del Gobierno. La primera vez que lo realizó, la medida tuvo una duración de más de 30 días.

Cabe mencionar que, para la aprobación del ‘Shutdown’, Trump necesita siete votos de representantes demócratas, por lo que, ha comenzado las negociaciones, con los opositores, y espera que den su brazo a torcer.