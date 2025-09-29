Trump estaría evaluando ataques con drones contra narcos en Venezuela

De acuerdo con NBC News, dos fuentes cercanas el Pentágono han asegurado que Estados Unidos analiza ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela continúa en aumento tras los operativos impulsados meses atrás por el presidente Donald Trump en el mar Caribe, como parte de la lucha contra el narcotráfico. Según el propio mandatario, hasta el momento se han destruido tres narcolanchas en la zona fronteriza marítima con Venezuela.

De acuerdo con NBC News, dos fuentes cercanas al Departamento de Defensa de Estados Unidos aseguraron que el gobierno estadounidense estaría evaluando una incursión armada contra objetivos vinculados al narcotráfico en territorio venezolano, lo que intensificaría aún más la crisis entre ambas naciones.

En un primer momento se especuló sobre un desembarco de tropas en Venezuela; sin embargo, esta opción habría sido descartada. Según las fuentes, Trump estaría considerando ataques con drones, aunque todavía no ha tomado una decisión definitiva, motivo por el cual la operación aún no se ha ejecutado.

MADURO PIDE DIÁLOGO MIENTRAS TRUMP ENDURECE ACUSACIONES

En este contexto, Nicolás Maduro envió una carta a Donald Trump solicitando reanudar las conversaciones bilaterales a través del representante de la