Estados Unidos: detienen a migrante que se recuperaba tras haberse sometido a una cirugía

En medio de las redadas que vienen realizando el personal del ICE en Estados Unidos, debido a la política migratoria de Donald Trump. Los agentes detuvieron de a un ciudadano que se había sometido a una cirugía.

La persona identificada como Fernando Salazar, quien se encuentra grave, debido a que se había sometido a una intervención en el estómago, por lo que, sus conocidos pidieron que este tipo de operativos lleguen a su fin.

DEJÓ A SUS MASCOTAS EN LA CALLE

Durante la redada, Salazar se encontraban con sus perros paseando por las calles del territorio norteamericano, y al momento de ser intervenido, tuvo que dejar a sus mascotas en la calle, quienes estaban atados a su vehículo.

Cabe precisar que, desde que iniciaron los operativos de los agentes del ICE, se tienen a 60 mil ciudadanos extranjeros indocumentados hasta este mes. De igual manera, en los primeros ocho meses, se han expulsado a más de 150 mil personas.