Aldo Ynsfran: "Alguien cercano a la nueva pareja de El Monstruo habría filtrado información"

El periodista paraguayo, Aldo Ynsfran, se pronunció tras la captura del delincuente Erick Luis Moreno Hernández, alias "El Monstruo", quien fue intervenido en una vivienda ubicada en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay.

En entrevista para 24 Horas Mediodía, el comunicador paraguayo señaló que la justicia de su país ya dictó prisión preventiva para el criminal peruano, quien será trasladado al centro penitenciario conocido como "La Emboscada".

"Los juzgados penales de garantía han decretado la prisión preventiva de alias El Monstruo, quien va a guardar reclusión y a esta hora ya está ingresando a la Penitenciaría Nacional de Emboscada [...] una cárcel de máxima seguridad", dijo.

FILTRACIÓN DE SU UBICACIÓN

Asimismo, Ysfran indicó que las primeras investigaciones apuntan a que fue un allegado a la nueva pareja de "El Monstruo" quien filtró su ubicación a la policía paraguaya: "Es la información que preliminarmente se maneja, alguien cercano a la nueva pareja de Erick habría filtrado cierta información", sostuvo.