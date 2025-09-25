Erick Moreno Hernández: Así informó la prensa paraguaya la captura de alias "El Monstruo"

El día de ayer en horas de la noche, agentes de la Policía Nacional del Perú y medios de prensa en Paraguay informaron sobre la captura del delincuente Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo", sindicado como cabecilla de la organización criminal "Los Injertos del Cono Norte".

El hasta hoy uno de los criminales más buscados del Perú fue detenido en Paraguay tras un operativo de los agentes policiales en dicho país que dieron con su ubicación en una vivienda ubicada en la ciudad de San Lorenzo.

ASÍ INFORMÓ LA PRENSA PARAGUAYA

Tanto en Perú como en Paraguay, la captura de "El Monstruo" se ha convertido en la noticia del día, y es que los medios en dicho país continúan informando todos los pormenores de la caída del criminal peruano.

"La detención de una persona buscada por varios países, principalmente Perú, un ciudadano peruano, estamos hablando de Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo", señaló el medio ABC de Paraguay.