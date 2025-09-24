Nicolás Maduro declararía Estado de Conmoción en Venezuela por amenazas de EE.UU.

En medio de las amenazas que viene sufriendo Venezuela por parte de Estados Unidos, el Gobierno de Nicolás Maduro tendría planeado declarar en los próximos días el Estado de Conmoción en todo el territorio llanero.

“Vamos a deliberar con la propuesta que ha llegado, el primer decreto constitucional para que toda la Nación (…) Todo hombre y mujer de este país, tenga el respaldo y protección de todas las fuerzas de la sociedad de Venezuela para responder ante cualquier ataque”, mencionó.

PAÍSES DEL CARÍBE DEBEN UNIRSE

De acuerdo a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a los países que se ubican el Caribe a trabajar con un solo enemigo, el cual es Estados Unidos, ya que, el Gobierno de Donald Trump busca apoderarse de las riquezas de la nación llanera.

“La agresión militar que hemos sufrido tienen su origen en las ambiciones por las riquezas energéticas que hay en Venezuela (…) El caribe hoy tiene que estar muy preocupado (…) No solamente es Venezuela, y su impacto en el país y en Sudamérica”, manifestó.