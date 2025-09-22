Perú ‘Mucho Gusto’ en Estados Unidos: feria de gastronomía conquista territorio norteamericano

Para nadie es un secreto que la comida peruana conquista el paladar de las personas del mundo. Esta vez, la feria gastronómica Perú ‘Mucho Gusto’ llegó a Estados Unidos, país donde los ciudadanos pudieron degustar los platillos nacionales.

¿QUÉ PODRÁN ENCONTRAR LOS VISITANTES?

En el evento que se realiza en la ciudad de Brooklyn, los visitantes podrán degustar de diversos platos peruanos, como el Ceviche. Si se te antoja, un postre, la mazamorra morada, es la indicada, ya que, no habrá problemas para ingerirlo.

Tras haberse consagrado como el mejor plato en el Mundial de desayuno, evento organizado por Ibai Llanos, el pan con chicharrón también puede encontrarse en esta feria, por el cual, las personas tendrán que desembolsar más de 10 dólares para probarlo.

Caber mencionar que, la iniciativa de Perú ‘Mucho Gusto’ tiene el propósito de ubicar a nuestro país en lo más alto del mundo como un destino turístico para que los ciudadanos de diversas naciones del planeta, puedan ser partícipes de esta aventura inolvidable.