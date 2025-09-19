Nicolás Maduro anuncia entrenamiento militar para civiles en uso de armas

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, anunció que las Fuerzas Armadas de su país entrenarán a todos los civiles en el manejo y uso de armas de fuego, en medio de las tensiones con el gobierno de Donald Trump.

En conferencia de prensa, el líder del chavismo anunció que desde este sábado 20 de setiembre, las Fuerzas Armadas se desplegarán en barrios y comunidades de Venezuela para instruir a los pobladores en el uso de armas.

"20 se setiembre los cuarteles van al pueblo, los militares van al pueblo. Van a visitar los 5336 circuitos comunales. La Fuerza Armada Bolivariana va al pueblo. Vamos a los cuarteles, ahora los cuarteles con sus armas van a las comunidades", dijo.

DESPLIEGUE DE BUQUES

Cabe precisar que este anuncio se da tras el despliegue de buques de guerra norteamericanos en el mar del Caribe, con el objetivo de frustrar el ingreso de droga a los Estados Unidos y como una operación para combatir las acciones del Cartel de los Soles, cuyo líder sería Maduro Moros.