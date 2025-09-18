EE. UU. despliega ejercicios militares en Puerto Rico frente a costas de Venezuela

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron un amplio despliegue militar y ejercicios de entrenamiento en Puerto Rico, a pocos kilómetros de las costas de Venezuela, en medio de la creciente tensión entre ambos países. Washington sostiene que estas operaciones forman parte de la lucha contra el narcotráfico en el mar Caribe.

A través de un video oficial, el gobierno del presidente Donald Trump mostró parte del arsenal militar desplegado en la región fronteriza con Venezuela. Según la Casa Blanca, en los últimos días fueron destruidas tres “narcolanchas” durante operaciones navales, hecho que dejó más de 10 venezolanos muertos.

ARSENAL MILITAR

El ejercicio militar incluye el despliegue de 22 unidades de guerra del cuerpo de Marines, que realizan simulacros de desembarco anfibio en Puerto Rico, además de entrenamientos con tanques, botes, helicópteros y armamento en tierra, mar y aire.

Las imágenes también destacan la preparación de las fuerzas estadounidenses en maniobras de asalto anfibio, reforzando la presencia militar en el Caribe. Estas operaciones se difundieron después de que el presidente Trump ordenara el traslado de decenas de tropas y vehículos hacia las cercanías de las costas venezolanas.