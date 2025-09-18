Sismo de 7,8 en Rusia activa vigilancia en el Pacífico ante posible tsunami

Un sismo de magnitud 7,8 registrado este jueves 18 de septiembre frente a la península de Kamchatka, en el Lejano Oriente de Rusia, encendió las alarmas en el océano Pacífico y activó la vigilancia internacional ante un posible tsunami.

El movimiento telúrico ocurrió a las 13:58 hora peruana (18:58 GMT), con epicentro a 145 kilómetros al este de Petropavlovsk-Kamchatsky y a una profundidad de 10 kilómetros, según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

ALERTA EN PERÚ

Tras el fuerte terremoto, el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico, con sede en Hawái, emitió una advertencia preventiva. En el Perú, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que se mantiene la vigilancia del litoral ante una posible alerta de tsunami.