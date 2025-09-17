Donald Trump recibe honores en Windsor en medio de protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido con el tradicional despliegue de la monarquía británica en el Castillo de Windsor, donde estuvo acompañado de su esposa Melania Trump, la reina Camila y el rey Carlos III. La jornada incluyó saludos a la guardia real, un desayuno, un almuerzo y un banquete en su honor, como parte de la visita oficial de dos días a Reino Unido.

Proyecciones polémicas en el castillo

Mientras se desarrollaban los actos protocolarios, un grupo de activistas proyectó imágenes en los muros del Castillo de Windsor que vinculan al mandatario con Jeffrey Epstein, el financista estadounidense condenado por delitos sexuales y hallado muerto en prisión. Las imágenes mostraban a Trump en su juventud junto a Epstein, recordando la polémica relación que ambos mantuvieron, así como los vínculos del caso con el príncipe Andrés.

Las protestas también incluyeron pancartas que calificaban al presidente norteamericano de “genocida” y “abusador sexual”, en alusión tanto a su pasado como a las críticas internacionales por la política de Washington frente a la crisis en Gaza. Diversos colectivos en Londres se manifestaron horas antes de la llegada del mandatario y anunciaron que mantendrán su rechazo durante toda la visita.

Para este miércoles, Trump tiene previsto un encuentro con el primer ministro británico Jeremy, donde se abordarán temas centrales de la agenda internacional, como la guerra en Ucrania, el conflicto en Medio Oriente y las tensiones derivadas de ataques con drones que han afectado a países fronterizos con Rusia. La cita es considerada clave para definir la postura conjunta de Washington y Londres ante los actuales desafíos geopolíticos.