“Gaza está ardiendo”: Israel inicia la ofensiva final sobre la capital de la Franja

La escalada bélica busca el control total de la mayor urbe de la Franja y la eliminación de los últimos reductos de Hamás, en un conflicto que ya ha dejado más de 64.000 muertos, incluidos 19.000 niños, según cifras difundidas por medios internacionales.

Escalada militar y respaldo de EE.UU.

El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguraron que el objetivo es “desmantelar la infraestructura terrorista” y liberar a los rehenes aún en manos de Hamás. Las Fuerzas de Defensa movilizaron dos divisiones y anunciaron la llegada de una tercera en los próximos días, bajo la denominada Operación Carros de Gedeón B.

La ofensiva se produce en paralelo a la visita de Marco Rubio, representante de la administración de Donald Trump, quien expresó respaldo a los planes de Netanyahu, aunque advirtió que “hay poco tiempo para llegar a un acuerdo”. El viaje del funcionario estadounidense incluye también una reunión con líderes de Catar para intentar contener las tensiones en la región.

Miles de desplazados y crisis humanitaria

Durante la noche, los bombardeos aéreos, de artillería y helicópteros iluminaron el cielo de Ciudad de Gaza. Campamentos de refugiados como Shati, Tal al Hawa y Al Sabra estuvieron entre los más castigados, dejando al menos varias decenas de muertos y heridos, según fuentes locales.

El avance israelí provocó que alrededor del 40% de los habitantes de la capital abandonaran sus hogares en las últimas semanas. Mientras el Ejército eleva a 350.000 el número de desplazados, la ONU estima unos 142.000. La crisis humanitaria se agrava mientras Hamás insiste en que la vida de los rehenes es “responsabilidad directa” de Netanyahu.