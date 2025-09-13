Perú gana a Venezuela en Mundial de Desayunos: Pan con chicharrón se impuso a la arepa reina pepiada

Actualización

Luego de varias semanas, Perú ganó el Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos. El pan con chicharrón se impuso ante la arepa reina pepiada con un total de 12.8 millones de votos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Ibai detalló este sábado los votos de Perú en sus redes sociales: 6.500 millones en TikTok, 4.900 millones en Instagram y 1.400 millones en YouTube.

Mientras que Venezuela obtuvo un total de 12.600 millones de votos en total: 6.400 millones en TikTok, 4.900 millones en Instagram y 1.300 millones en YouTube. El streamer mencionó que el pan con chicharrón se hará acreedor del trofeo oficial del concurso: "la sartén dorada".

Nota original

Una reñida disputa mantiene en vilo a millones de personas en Perú y Venezuela durante las horas finales del "Mundial de Desayunos", un concurso global organizado por el streamer español Ibai Llanos.

El tradicional pan con chicharrón peruano y la arepa reina pepiada venezolana protagonizan una definición con diferencia mínima en las principales plataformas digitales, en un certamen que ha capturado la atención internacional y generado movilización masiva en redes sociales.

Estrategias digitales de ambos países

La recta final ha motivado campañas intensas en ambos países. Venezuela ha movilizado a su comunidad digital mediante mensajes, transmisiones en vivo y cadenas de voto, mientras Perú ha combinado el impulso en línea con la participación de influencers gastronómicos y la organización de actividades comunitarias como ferias y diversos eventos.

El sistema de votación varía según la red social, en Instagram se accede a una encuesta oficial en el perfil de Ibai Llanos, mientras en TikTok y YouTube el voto se concreta presionando "Me gusta" en el comentario autorizado identificado con la marca azul de verificación oficial.

Desayunos de 16 países y resultados de final

Este certamen, que enfrenta a los desayunos más representativos de 16 países, ha alcanzado niveles récord de interacción en esta final, con millones de participaciones en TikTok, Instagram y YouTube. Ambos platos han sido presentados por usuarios y especialistas como símbolos nacionales que representan no solo la gastronomía sino también el orgullo e identidad de cada nación.

El resultado se conocerá al mediodía del sábado 13 cuando se cierre definitivamente la votación. Hasta entonces, comunidades enteras permanecerán conectadas alentando a sus representaciones en uno de los torneos digitales que celebra las tradiciones culinarias de América Latina.

¿Dónde votar por el pan con chicharrón?

Para votar por el pan con chicharrón, tamal y el café peruano, solo debe acceder a los siguientes links oficiales: