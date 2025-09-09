Claudia Sheinbaum responde al Congreso peruano por declararla persona no grata

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República aprobó una moción para declarar persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras su respaldo al expresidente Pedro Castillo. La propuesta obtuvo 12 votos a favor y 6 en contra, y ahora deberá ser debatida en el pleno del Parlamento para determinar si se confirma la decisión.

Durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana reconoció que recibió en su despacho al abogado de Castillo, Guido Crosato, con quien conversó sobre la situación del exgobernante peruano. “Desde nuestra perspectiva, él sufrió un golpe de Estado y me solidaricé con su defensa”, expresó Sheinbaum al responder sobre la moción promovida desde Lima.

Una situación con antecedentes

De prosperar en el pleno, Sheinbaum se convertiría en la segunda jefa de Estado en recibir tal declaración por parte del Congreso peruano, recordando que en 2023 ocurrió lo mismo con el presidente colombiano Gustavo Petro. En ambos casos, los mandatarios extranjeros restaron importancia a la decisión, señalando que sus posiciones sobre Perú no cambiarían.

Mientras tanto, en el ámbito legislativo, también se discuten mociones de carácter simbólico, como la creación de “días conmemorativos” para productos tradicionales como el pan con chicharrón, los picarones o el pollo a la brasa. Estas iniciativas han generado críticas al interior del Parlamento y en la opinión pública, pues se perciben como una distracción frente a los problemas de fondo que enfrenta el país.