Rusia eleva la tensión: bombardeo alcanza a sede del gobierno de Ucrania

Continúa la escalada de violencia. El último fin de semana se lanzó un ataque nocturno, donde Rusia avanzó en sus operaciones militares contra Ucrania y bombardió por primera vez la sede del gobierno de dicho país en Kiev.

Se trata del Gabinete de Ministerios que fue impactado por un proyectil. Según datos ofrecidos por el gobierno de Volodymyr Zelensky, se han lanzado 805 drones a Ucrania y 13 misiles, de los que solo se han interceptado 751 drones y 4 misiles.

Además de Kiev, también han sido atacados otras cuatro regiones. El mandatario ucraniano calificó el ataque de “despiadado”, luego que la ofensiva también causara daños en las ciudades de Zaporiyia, Kryvyi Rih y Odesa, así como en las regiones de Sumy y Cherníhiv.

REACCIONES DE EEUU

El presidente Trump se pronunció sobre el último ataque de Rusia contra Ucrania. El jefe de Estado respondió afirmativamente a la pregunta de un reportero de si Estados Unidos realizaría alguna arremetida contra Moscú. En tanto, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que el gobierno estadounidense impondrá medidas adicionales dirigidas a Rusia y a los países que compren el petróleo ruso.