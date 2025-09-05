Venezuela envía aviones de los años 80 para sobrevolar armada de EEUU

Continúa la tensión en el Caribe. En las últimas horas, el régimen de Nicolás Maduro envió a dos cazas F-16, aviones de la década de los 80, a que sobrevuelen cerca de los buques armados de Estados Unidos, específicamente, el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales caribeñas. En tanto, Trump envió a sus aviones de combate F-35 de última generación, hasta Puerto Rico. Todo esto ocurrió en aguas internacionales.

En tanto, Maduro sigue llamando a más ciudadanos para conformar milicias ante la tensión por la presencia de naves norteamericanas muy cerca de las costas Venezolanas. Hoy se espera un gran despliegue militar en el país llanero.

MENSAJE CONTRA MADURO

Ante este movimiento que Estados Unidos calificó de "provocador", el Departamento de Defensa publicó un comunicado donde asegura que la presencia de aviones venezolanos en aguas internacionales buscaban interferir con sus operaciones contra el "narcoterror", por ello recomendaron al "cartel que dirige Venezuela" no obstruir con las acciones "antiterroristas y antiestupefacientes" que realiza el ejército estadounidense.

AMENAZA A MARIA CORINA MACHADO

El líder del chavismo, Nicolás Maduro, arremetió contra María Corina Machado, a quien responsabiliza de la presencia de Estados Unidos frente a Venezuela: "A la fascista, a la criminal, que encabeza la petición para que el imperio norteamericano le haga un daño a nuestro país (...) le decimos: estás derrotada, te seguiremos derrotando y en Venezuela va haber unión nacional, estabilidad, paz y construcción de la prosperidad con democracia", dijo en cadena nacional.

Por otro lado, Maduro convocó a los milicianos para lo que ha llamado "el primer ciclo de activación" de la milicia nacional, además, informó que serán convocados los reservistas.

EEUU JUSTIFICA ATAQUE A LANCHA VENEZOLANA

La Casa Blanca defendió el ataque al denominado "narcolancha", donde 11 personas fallecieron. La portavoz Anna Kelly dijo que se hizo en defensa de los intereses del país y que fueron consecuentes "con las leyes de un conflicto armado". Cabe destacar que el gobierno de Trump ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe.