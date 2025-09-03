¡Polémica en Bolivia! Candidato presidencial busca legalizar venta de autos robados

A menos de un mes de haberse realizado las elecciones presidenciales en Bolivia donde se conoció que Rodrigo Paz y Jorge Quiroga buscará llegar al poder el 19 de octubre, fecha en la que se realizará la segunda vuelta.

Previo a los comicios y con el anhelo de conseguir el apoyo ciudadano, Paz propuso que los vehículos que son robados, puedan ser vendidos en su territorio, lo que ha causado la polémica entre sus compatriotas.

“Parece que fuera un pecado tener un auto chuto (robado) en Bolivia, cuando todos tienen un vehículo chuto en el país (…) Van a funcionar, los vamos a legalizar porque negarlo sería un grave error”, declaró el candidato presidencial.

TODO SERÍA UNA PROVOCACIÓN PARA CHILE

En medio de esta postura que tiene Rodrigo Paz, desde Chile, nación donde se registran este tipo de arrebatos, el diputado Jaime Araya, aseguró que la iniciativa que tiene el aspirante presidencial de Bolivia, es sumamente una provocación.