Maduro agradece a Petro por despliegue de militares en zona fronteriza

El dictador colombiano, Nicolás Maduro, se pronunció luego que en la víspera, su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, anunció el despliegue de hasta 25 mil militares colombianos en la zona fronteriza entre ambos países.

Durante una actividad oficial, el líder del Chavismo dedicó palabras de agradecimiento al mandatario del país vecino, lo cual consideró una medida de "unidad por la soberanía" entre Colombia y Venezuela.

"Agradecer al presidente de Colombia, nuestra hermana Colombia, con quien compartimos una sola bandera, amarillo, azul y roja, el estandarte de los ejércitos libertadores, (que) ha dado una orden de reforzar con 25.000 hombres (…) toda la zona del Catatumbo colombiano", señaló.

BUQUES NORTEAMERICANOS

Cabe precisar que el despliegue de militares colombianos se da tras el envío de busques de guerra de Estados Unidos al mar del Caribe, en un operativo para frenar el narcotráfico y ante los rumores de una posible invasión norteamericana al país de Maduro Moros, sindicado como presunto líder del Cártel de los Soles.