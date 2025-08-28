¡Perú es clave! Pan con Chicharrón en cuartos de final del mundial de desayunos

Para nadie es un secreto que la comida peruana es una de las mejores en el planeta. Es por ello, que hace unas semanas atrás, el streamer Ibai Llanos, decidió iniciar con el mundial de desayunos, evento que ha tenido una gran acogida de cibernautas.

En este evento, el pan con chicharrón está dando la hora y en estos momentos tras dejar afuera a los chilaquiles de México, deberá enfrentarse al famoso bolón de verde con encebollado de la gastronomía de Ecuador.

El tradicional desayuno dominguero que degustan las familias peruanas no estará solo en este mundial, sino que también, tendrá un gran acompañante, que será el tamal, estos platillos nacionales buscarán dejar el nombre del Perú en lo más alto.

¿CÓMO SE PODRÁ APOYAR AL PAN CON CHICHARRÓN?

Si deseas apoyar al pan con chicharrón, puedes ingresar a las redes sociales de Ibai Llanos, sea Instagram o TikTok, y con un clic darle tu voto. Aunque, el propio streamer no ha dado la fecha en la que se conocerá el ganador, se supo que Perú tendría una mínima ventaja.