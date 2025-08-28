Excantante Pink Floyd sobre Betssy Chávez: “Deben escuchar sus demandas para que sobreviva”

Tras conocerse por medio de cartas y del propio abogado de Betssy Chávez, que el estado de salud de la expremier continúa deteriorándose día a día, producto a la huelga de hambre seca que ha iniciado, diversos personajes han salido en defensa de la excongresista.

Uno de los que se pronunció al respecto ha sido el excantante de Pink Floyd, Roger Waters, quien hizo un llamado a las autoridades del Gobierno de Dina Boluarte para que puedan atender los pedidos de Chávez Chino.

“Leí que Betssy Chávez está en huelga de hambre seca y que morirá en cuatro días a partir de ahora si nosotros, el pueblo, no nos levantamos y persuadimos a la clase oligarca de que deberían escuchar sus demandas para que pueda sobrevivir”, manifestó.

PERÚ NECESITA VERDADEROS REPRESENTANTES

De acuerdo al exintegrante de la banda de rock, los ciudadanos del país, necesitan verdaderas representantes en el Estado que atiendan sus pedidos. “Lo que Perú necesita ahora mismo, es un Gobierno que represente al pueblo”.