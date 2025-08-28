Nuevas imágenes del “mayor despliegue militar” de EEUU frente a Venezuela

Crece la tensión en el Caribe, luego que un despliegue de buques de guerra y aviones militares de Estados Unidos llegaron frente a las costas de Venezuela, después que el gobierno de Donald Trump declarara a Nicolás Maduro como miembro del grupo criminal denominada Cartel de los Soles.

Washington ha mostrado imágenes de sus buques acercándose a Caracas, particularmente del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, junto al USS San Antonio que navegan con más de 4 mil efectivos a bordo. Así también destacan imágenes de infantes de marina cargando lanzamisiles RIM-7 de la OTAN y realizando simulacros de ataques con morteros, así como aerodeslizadores transportando munición M795 de 155 milímetros.

RESPUESTA DE VENEZUELA

Al respecto, Nicolás Maduro a exhortado a la ciudadanía venezolana para que se una en la Milicia Nacional Bolivariana, a fin de hacer frente a una posible incursión armada de Estados Unidos, asimismo, llamó a los países sudamericanos a unirse contra Donald Trump.

Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa de Venezuela, señaló que son una nación de esperanza, pero que se van a organizar en más de mil puntos ante una posible incursión norteamericana en territorio llanero.

Por otro lado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, manifestó que el gobierno de Trump utilizará “todo el poder estadounidense para detener la llegada de drogas” a su país, así como llevar a los responsables ante la justicia.

GOBIERNO ILEGÍTIMO Y RECOMPENSA MILLONARIA

En tanto, la administración de Donald Trump duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, acusado de dirigir un estado criminal involucrado al tráfico de cocaína y lavado de dinero.

Por otro parte, la legitimidad de Maduro en las recientes elecciones venezolanas agudiza la situación del gobierno, debido a que existen fuertes indicios de que no se celebraron votaciones transparentes.