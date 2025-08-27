Argentina: Con palos y botellas atacan caravana del presidente Javier Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei, fue atacado con palos y botellas mientras encabezaba una caravana de La Libertad Avanza este miércoles en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.

El mandatario argentino se encontraba participando del acto electoral junto a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el diputado José Luis Espert y el candidato Sebastián Pareja.

Según los primeros reportes, un grupo de manifestantes, presuntamente vinculados al Kirchnerismo, fueron los responsables del ataque a la caravana de Milei, arrojando objetos contra la camioneta blanca que transportaba al presidente.

EVACUACIÓN

La situación escaló a tal punto que Milei y sus acompañantes se vieron obligados a abandonar el vehículo que los trasladaba para ser trasladados en un auto negro cerrado y ponerse a bue resguardo. Desde el oficialismo han atribuido este ataque a los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner.