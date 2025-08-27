Jaime Bayly asegura que Nicolás Maduro planea fugarse a Nicaragua

El periodista peruano, Jaime Bayly, se pronunció sobre las tensiones en el mar del Caribe, tras el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos, como parte de una operación contra el narcotráfico.

Al respecto, el comunicador aseguró que el dictador venezolano Nicolás Maduro, sindicado como presunto líder del Cártel de los Soles, estaría planeando fugarse a Nicaragua con toda su familia ante una posible invasión norteamericana.

"Maduro estaría planeando fugar con su familia, es decir con su esposa, con el hijo que tiene con ella y con los 3 hijos que ya tuvo de una anterior relación, a Nicaragua", señaló el también escritor.

VUELO A MANAGUA

Asimismo, Bayly se refirió al último viaje del avión presidencial de Venezuela a la ciudad de Managua, capital de Nicaragua y precisó que dicho vuelo tuvo como objetivo trasladar "parte de la fortuna" de Maduro Moros a dicho país.