Gómez de la Torre: Maduro tendría un plan B para salir de Venezuela y "recalar" en Nicaragua

El analista en temas de defensa y seguridad, Andrés Gómez de la Torre, advirtió que, según la prensa venezolana, Nicolás Maduro tendría un “plan B” que contempla una eventual salida del poder para instalarse en Nicaragua, donde contaría con el respaldo de su “aliado histórico”, Daniel Ortega.

En entrevista con el programa 2025 en 24 Horas, Gómez de la Torre señaló que se han detectado algunos vuelos sospechosos que permitirían inferir la existencia de un plan de escape, en medio del incremento de la presión militar de Estados Unidos.

En esa línea, explicó que el plan de Estados Unidos con el despliegue de buques de guerra en el mar Caribe es mantener un control del espacio aéreo vinculado a la ruta del narcotráfico. "Podría escalar, pero definitivamente, con esta magnitud de fuerza, no se podría hacer el objetivo de una invasión militar", dijo.

Compra de aviones de combate en Perú

El analista también se refirió a la adquisición de 24 aviones de combate por parte del Gobierno peruano para la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Explicó que esta compra responde a la necesidad de reemplazar las aeronaves adquiridas en los años 80, que ya cumplieron su ciclo de vida operativa. “Estamos en un contexto sudamericano de recuperación operativa de las Fuerzas Aéreas, y el Perú se encuentra en un proceso natural de modernización”, apuntó.