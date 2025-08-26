Expertos advierten que una invasión militar a Venezuela es “improbable” pese al despliegue estadounidense

El conflicto diplomático y militar entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó un nuevo nivel de tensión. Tres destructores estadounidenses navegan actualmente en el mar Caribe con la misión de presionar al régimen de Nicolás Maduro, mientras más países de la región comienzan a tomar postura frente a la crisis.

Según el especialista en temas militares Andrés Gómez de la Torre, naciones como Guyana y Trinidad y Tobago se han alineado con la estrategia de Washington debido a los impactos directos que enfrentan como rutas de tránsito para organizaciones criminales vinculadas a Venezuela, entre ellas el cártel de Los Soles y el Tren de Aragua.

Estados Unidos ofrece 50 millones por Maduro

La Casa Blanca elevó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el Cártel de Los Soles y mantener lazos con organizaciones criminales catalogadas como terroristas.

Pese a ello, Gómez de la Torre sostiene que la acción estadounidense responde a un modelo antidrogas militarizado y de “penas punitivas”, sin considerar enfoques de salud pública.