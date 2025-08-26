Nicolás Maduro defiende a Venezuela: “Es un territorio limpio y libre de narcotráfico”

Tras conocerse el despliegue de un submarino de propulsión nuclear de Estados Unidos por el mar del caribe hacía Venezuela con el propósito para abordar las amenazas de los carteles de narcotráfico que buscan apoderarse de diversas zonas del mundo.

Al conocerse que el Gobierno de Donald Trump ha calificado como líder de una organización criminal a Nicolás Maduro, el mandatario decidió responderle al presidente norteamericano, asegurando que todos sus compatriotas defenderán su territorio.

“Los venezolanos y venezolanas, estamos en nuestra ley. Esta tierra no la toca nadie (…) La guerra que ellos quieren, que lo hagan en Estados Unidos contra las mafias que controlan todo el negocio del narcotráfico en Colombia y América Central”, comentó.

TENEMOS UN PAÍS SIN NARCOTRÁFICO

Nicolás Maduro enfatizó que su nación no se encuentra vinculada a situaciones ilícitas, como pretende hacerle creer al mundo el Gobierno de Trump. “Nos hacen una acusación burda es narcotráfico. Digo que Venezuela es un territorio limpio y libre de narcotráfico”.