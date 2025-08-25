Nicolás Maduro califica de ‘exitoso’ enlistamiento de milicianos en Venezuela

Tras conocerse que Estados Unidos ha desplegado vehículos hacía las costas de Venezuela, el presidente, Nicolás Maduro hizo un llamado a los ciudadanos para que puedan confirmar una futura participación en un conflicto que podría generarse en las próximas semanas.

El fin de semana en la nación llanera, se realizó un enlistamiento a los ciudadanos para que puedan unirse a las diversas milicias comunitarias. Al termino de las jornadas, Maduro Moros saludó la iniciativa de sus pobladores para defender a su país.

“Quien no defiende su patria, ni a su familia, es capaz de defenderse ni a sí mismo. Quien no ama a su patria, ni a su familia, es capaz de nada. Ha sido un éxito total el inicio de la jornada de reorganización dinámica, de todas las fuerzas popular”, manifestó.

LIBERACIÓN DE PRESOS POLÍTICOS

En medio del enlistamiento, el Gobierno de Nicolás Maduro decidió liberar a más de 20 presos políticos de la oposición, que apoya a María Corina Machado, quien agradeció a Donald Trump por lo que busca hacer en su país y enfatizó que el régimen de Maduro terminará pronto.