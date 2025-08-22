Colombia se desangra: Al menos 19 muertos y más de 8 heridos tras 4 atentados terroristas

Colombia vive sus horas más difíciles tras haber sufrido cuatro atentados terroristas en menos de 24 horas. Los principales lugares afectados fueron las ciudades de Cali, Valle del Cauca, Antioquia, Huila y Caquetá.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado el fallecimiento de 19 personas y otras 80 se encuentran heridas de consideración, sin embargo, el número de víctimas podría incrementar con el paso de las horas.

Cabe precisar que pobladores de Cali lograron capturar y golpear a un sujeto, quien habría sido uno de los responsables de colocar una carga explosiva en uno de los camiones bomba que explotó en dicho sector del país vecino.

¿DÓNDE ESTÁ PETRO?

Mientras Colombia sufre atentados terroristas, el presidente Gustavo Petro se encuentra participando de una Cumbre Amazónica. Anteriormente, el mandatario colombiano pidió que estos atentados no sean calificados como "terroristas".