Miguel Uribe Turbay: padre de senador asesinado buscará llegar a la presidencia de Colombia

A más de una semana de haberse confirmado el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay tras sufrir un atentado a mediados de junio, se conoció que el padre del senador asesinado buscará llegar a la presidencia de Colombia.

En conversación con 24 Horas, el periodista Sergio David Gonzáles, brindó detalles sobre la postulación del progenitor del desaparecido expolítico y aseguró que la decisión se confirmó en horas de la mañana del viernes 22 de agosto tras una conversación de partido.

“Luego de una reunión que tuvo el expresidente Álvaro Uribe con toda la bancada para poder realizar como enfrentar las elecciones del próximo año, se ha decidido que el papá de Miguel Uribe, Miguel Uribe Londoño será la persona que ocupará el lugar de su hijo en el grupo político del Centro Democrático”, comentó.

ATAQUE TERRORISTA EN COLOMBIA

El último jueves 21 de agosto, un atentado contra un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia ha conmocionado el país, debido a que se ha tenido como saldo 13 agentes fallecidos y decenas de heridos.