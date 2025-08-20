Expolicía que busca ser vicepresidente de Bolivia amenaza a candidato Rodrigo Paz: “Si no cumple, lo enfrento”

Bolivia se alista para definir a su próximo presidente en la segunda vuelta electoral, donde se enfrentarán Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge “Tuto” Quiroga, de Alianza Libre, marcando el retorno de la derecha al poder después de varios años de ausencia en el Ejecutivo.

Uno de los personajes que más ha captado la atención en la contienda es el candidato a la vicepresidencia Edmar Lara, conocido popularmente como “Capitán Lara”, quien acompaña en la fórmula a Rodrigo Paz.

DE TIKTOKER A LA POLÍTICA

A través de sus redes sociales, Lara ha logrado ganar notoriedad y conectar con un sector importante de los electores, consolidándose como un factor clave en la estrategia de campaña de Paz.

Lo más llamativo han sido sus polémicas declaraciones públicas, donde aseguró que él mismo fiscalizará el cumplimiento de las promesas electorales. “Yo siempre he dicho que soy la garantía. Si Rodrigo Paz no cumple, yo lo enfrento. No va a engañar a la gente, carajo”, expresó durante un mitin.