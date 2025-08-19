Elecciones en Bolivia: la derecha celebra triunfo sobre el socialismo

Tras las elecciones presidenciales realizadas el último domingo en Bolivia, miles de ciudadanos salieron a las calles para celebrar el regreso de la derecha al escenario político. Los resultados oficiales confirmaron que Rodrigo Paz Pereira y Jorge "Tuto" Quiroga disputarán la segunda vuelta el próximo 19 de octubre, en una contienda decisiva para definir al nuevo presidente del país.

En distintas ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se registraron manifestaciones multitudinarias de apoyo a la oposición, mientras se conocía la derrota del oficialismo. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a simpatizantes quemando banderas del socialismo, en señal de rechazo al partido gobernante.

Las celebraciones se prolongaron durante varias horas, en un contexto marcado por la crisis económica que atraviesa Bolivia. Para muchos, el giro hacia la derecha representa la esperanza de estabilidad y un cambio de rumbo en las políticas económicas y sociales.

Rodrigo Paz, líder del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge "Tuto" Quiroga, exmandatario y referente de la alianza Libertad y Democracia, son las figuras en la segunda vuelta. Ambos candidatos buscan capitalizar el descontento ciudadano y consolidar el regreso de un proyecto conservador al poder.

EVO RECONOCE LA DERROTA

Por su parte, el expresidente Evo Morales reconoció públicamente la derrota del socialismo. “Respetamos los resultados. Somos un movimiento político democrático, hemos ido a votar, pero este resultado refleja un voto castigo a la corrupción y a la traición”, declaró en conferencia de prensa.