Congreso peruano reacciona a elecciones en Bolivia y giro político hacia la derecha

El domingo 17 de agosto se celebraron las elecciones generales en Bolivia para elegir al próximo presidente. Ningún candidato alcanzó la mayoría de los votos, por lo que Rodrigo Paz y Jorge Quiroga disputarán una segunda vuelta en los próximos meses.

Desde el Perú, diversos congresistas se pronunciaron sobre los resultados de los comicios, que después de más de 20 años marcan un giro político en Bolivia, donde por primera vez en décadas los electores elegirán entre dos candidatos de derecha.

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, señaló que “el modelo socialista de Evo Morales significó una ruina para Bolivia”, destacando que ahora los bolivianos optaron por una nueva alternativa. En la misma línea, la congresista Patricia Chirinos calificó el proceso como histórico y afirmó que “el criminal socialismo quedó en el pasado”.

OTRAS REACCIONES

Por el lado de la izquierda, también hubo reacciones. Guido Bellido advirtió que “Bolivia demuestra que en política la autodestrucción puede ser letal”, en alusión a Evo Morales, mientras que Rogelio Tucto sostuvo que los comicios no significaron un triunfo, sino un escenario donde “sacaron a Evo del juego político”.