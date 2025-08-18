Capturan en Colombia a sicario del “Tren de Aragua” liberado por error en Chile

El ciudadano venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, de 18 años, acusado de múltiples delitos de sicariato y miembro del “Tren de Aragua”, fue capturado en Colombia tras una intensa búsqueda internacional, luego de haber sido liberado por error en Chile.

El sujeto logró escapar del país sureño debido a una equivocación en su nombre dentro del proceso judicial, lo que permitió su salida en libertad. Tras la fuga, atravesó territorio peruano hasta llegar a Colombia, donde finalmente fue ubicado y arrestado.

La pista decisiva para su identificación fue un tatuaje con el rostro de Zeus en su mano derecha, lo que permitió a las autoridades confirmar su verdadera identidad. Su detención se concretó tras un operativo de seguimiento conjunto entre la Policía Nacional de Colombia, Interpol y la Policía de Investigaciones de Chile.

EXTRADICIÓN A CHILE

Las autoridades colombianas se encuentran a la espera de la documentación formal de Chile para proceder con el pedido de extradición y así continuar con el proceso judicial en su contra.