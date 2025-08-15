Así fue el encuentro entre Trump y Putin previo a su reunión en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, llegaron este jueves a la base estadounidense en Alaska para sostener una reunión enfocada en el conflicto entre Rusia y Ucrania. El encuentro busca explorar vías para alcanzar un acuerdo de paz.

Trump fue el primero en arribar la base militar Elmendorf-Richardson a bordo del Air Force One, cumpliendo su promesa de recibir personalmente a Putin. Minutos después, el mandatario ruso descendió de su avión y fue recibido por el presidente estadounidense.

Ambos caminaron juntos hasta “La Bestia Negra”, el vehículo presidencial blindado, en el que se trasladaron sonrientes hacia el lugar de la reunión. El gesto ha sido interpretado como una señal de cordialidad en medio de las tensiones internacionales.

EN BUSCA DE LA PAZ

En la víspera, Trump expresó su esperanza de lograr un acuerdo con Putin para poner fin a la guerra. Por su parte, el presidente ruso agradeció la iniciativa y destacó la importancia de trabajar juntos en la búsqueda de la paz.