Candidato colombiano que izó su bandera en territorio peruano ahora muestra bandera palestina

El precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por sus declaraciones y gestos públicos sobre el conflicto en Medio Oriente. El exalcalde de Medellín, cercano al presidente Gustavo Petro, fue grabado portando la bandera de Palestina durante un multitudinario evento, donde expresó su respaldo a esa causa. La situación no habría generado mayor debate si no fuera porque, semanas antes, el político también había mostrado apoyo a Israel en otra actividad pública.

De la bandera en Perú a la polémica internacional

La figura de Quintero ya había sido objeto de críticas en Perú, luego de izar la bandera colombiana en territorio nacional, hecho que en el Congreso y entre algunos abogados motivó pedidos para declararlo persona no grata. Ahora, sus pronunciamientos opuestos sobre Israel y Palestina abren interrogantes sobre la coherencia de su política exterior en caso de llegar al Palacio de Nariño.

Según medios locales, en una aparición previa, Quintero defendió la ofensiva del gobierno de Benjamín Netanyahu como una estrategia para desarticular las operaciones de Hamas. Sin embargo, más tarde, en otro acto masivo, cambió el tono y se mostró solidario con la causa palestina, citando la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Esta dualidad ha sido señalada como una táctica para captar atención mediática y presencia en la agenda pública, más que como una postura política definida.

Las elecciones presidenciales en Colombia están previstas para mayo de 2026 y, aunque Quintero aún no figura en los primeros lugares de las encuestas, sus movimientos mediáticos lo mantienen presente en el debate nacional. La ambigüedad en sus mensajes genera dudas sobre cuál sería su enfoque real en política internacional, especialmente en temas tan sensibles como el conflicto entre Israel y Palestina.