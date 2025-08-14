Martín Vizcarra: Así informó la prensa internacional prisión preventiva del expresidente

La prisión preventiva por 5 meses contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, viene resonando fuera del país. Y es que medios internacionales se encuentran dando cobertura a esta medida contra el exjefe de Estado, por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

"Un juez peruano ordena la cárcel preventiva para Martín Vizcarra, el expresidente peruano mientras es juzgado por corrupción", así informó el medio argentino D News sobre la detención del exmandatario.

En tanto, el Grupo Reforma de México señaló: "El expresidente peruano, Martín Vizcarra, deberá cumplir prisión preventiva durante cinco meses por orden de un juez".

Por su parte, TVN de Chile informó lo siguiente: "El Magistrado comunica esta decisión porque estimó que la conducta del expresidente peruano Martín Vizcarra en este proceso penal era totalmente cuestionable".

A BARBADILLO

Cabe precisar que, en horas de la mañana de este jueves, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el traslado de Vizcarra Cornejo al penal de Barbadillo, donde también se encuentran los exmandatarios Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.