Gustavo Petro sobre asesinato de Miguel Uribe: “Es posible que el ELN sea autor del crimen”

A pesar de haber estado luchando por su vida por más de un mes, este lunes se confirmó el deceso del senador Miguel Uribe, quien sufrió un atentado a inicios de junio. En medio de esta situación, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió opinar al respecto.

Durante sus declaraciones, el mandatario dejó abierta la posibilidad de que el crimen haya sido ocasionado por el Ejercito Nacional de Liberación (ELN). Además, manifestó que la desaparición de Uribe Turbay habría sido producto a interés.

“El ELN aquí está asesinando colombianos y es probable que es el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero. Será la investigación cada vez más difícil la que diga la verdad”, comentó el jefe de Estado el país vecino.

GUSTAVO PETRO NO ASISTIÓ AL FUNERAL

EL mandatario de Colombia, Gustavo Petro, no asistió al funeral de Miguel Uribe Turbay, sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló que el Gobierno se encuentra en constante comunicación con la esposa de Uribe.